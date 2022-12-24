MIRROR演唱會｜李父引述阿MO聖誕願望　冀人生更美好、會與家人奮戰

【有線新聞】MIRROR演唱會事故，受傷舞蹈員阿MO李啟言活動神經有輕微反應。

他的父親李盛林牧師在代禱信說，阿MO除了感官神經有一些反應，活動神經亦有偶爾的非自主現象，希望針對治療有持續正面的效果。他感謝各界送來的聖誕及新年禮物，阿MO每一樣都仔細看過、擺了出來；他的聖誕願望是為了自己將來的人生更美好，一家人會努力奮戰。