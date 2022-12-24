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北美防空司令部再度追蹤聖誕老人行蹤
i-Cable
2022年12月24日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】美軍北美防空司令部，一如以往追蹤聖誕老人去向。
司令部的追蹤動畫顯示，聖誕老人和鹿車不停地穿梭全球各地派禮物。司令部更聲稱，是用到雷達等技術追蹤聖誕老人，他們的說法是否可信或聖誕老人是否存在便見仁見智。
但美軍這項公關活動歷史已超過半世紀，一直都很受歡迎。起初設立電話熱線查詢，又透過廣播宣傳；近年則在聖誕臨近時在互聯網上直播，吸引瀏覽人次數以百萬計。
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