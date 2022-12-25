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MIRROR演唱會｜李父加國回流返港照顧阿MO　稱待調查後再決定是否收李澤楷千萬捐款
【有線新聞】MIRROR演唱會受傷舞蹈員，阿MO李啟言的爸爸說，最近阿MO的手神經有感覺，希望繼續有奇蹟出現，他亦決定由加拿大回流返港照顧兒子。
李盛林夫婦於兒子阿MO七月出事後，由加拿大趕回香港，他說阿MO兩節頸椎骨爆裂、動不得，做手術前很堅強。李啟言爸爸李盛林：「相差一寸至寸半，剛好跳舞姿勢向前伸，否則我估計他的頭破開即場死亡了。看完一直很心痛，因為一秒前與一秒後，是完全變了另一個兒子。只是眼晴，全身都動不了，當時口插滿喉，有時都是看咀形去猜，現在不用想了，與太太全面回歸香港。」
選擇回流香港，為預期阿MO要長時間臥床，李盛林透露醫生當時評估阿MO九成半機會不能康復。李盛林：「醫生說95%，我所看的是5%，醫生說要一年半載住深切治療部，結果是四至五星期便可以離開。記得有一次蓋著被，他說「你可否替我移放好對手」，因為覆蓋著的，如果你沒感覺，是不會知道手的感覺如何，所以我們一打開被子，是的，手指、手有點扭曲，為他移放好。」
盈科拓展主席李澤楷曾經想向阿MO提供1,000萬元支持，李盛林說婉拒是因為不是適合時機，希望調查完結再決定。
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