迪士尼神奇道私家車失控撞民安隊小巴　八人輕傷送院

【有線新聞】迪士尼樂園有私家車與民安隊小巴相撞，八人受輕傷。

私家車車頭嚴重損毀，安全氣袋彈出，現場是神奇道，近迪士尼樂園行政大樓西閘。早上約7時半，一輛私家車駛出路口時，懷疑失控撞向小巴右邊車身。私家車司機與小巴上兩男五女受傷，消防派出多輛救護車將傷者送院。