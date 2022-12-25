澳門疫情｜中大郭健安料確診人數本周見頂　單日最多或有八萬人感染

【有線新聞】有香港公共衛生學者利用數學模型，推算澳門疫情星期二、三見頂。單日可能多達八萬人感染，預計到1月中會跌至三位數或以下，又說澳門接種率比起本港第五波疫情前高，相信重症及入院率會較低。

澳門迎來三年以來最嚴重的疫情，自本月中沒有再公布確診人數。學者分析了本月首兩個星期澳門政府公布的確診數字，人數每一至兩日翻倍，計出當時病毒即時繁殖率6至10，即是一個人可以傳播給6至10個人。以這個速度去推算，澳門截至星期六累計12至16萬人感染，佔人口17至23%，預計感染人數周二、三見頂，但實際傳播速度可能更快，中文大學公共衛生學院助理教授郭健安：「最高（單日）感染人數大概是八萬，檢測、紅碼黃碼取消後，我們估計繁殖率會輕輕上升。做任何措施本身效力未必很大，你當澳門疫情已經過了一半，由於（澳門）繁殖率很高，預計速度會令大部分人很快感染，快來就快去。」郭健安估計一月中，每日感染人數會回落至雙位或三位數，屆時連同已打針的人，澳門會有八、九成人口混合免疫。

從數據去看，澳門今波疫情是否香港年初第五波的「翻版」？學者說要比較兩地接種率。香港第五波之前，有64%人打了兩針疫苗或以上，整體只有5%人打了第三、四針加強劑；澳門現時接種率高了一截，有93%人至少打了兩針，54%人打了加強劑，郭健安：「以重症及入院率計算，我們估計比例會較香港為低，未打第三針及四針的澳門長者盡快接種疫苗，因為你們是危險群組，可能有死亡風險。」他說近日全球流感反彈，澳門要小心流感與新型肺炎夾擊醫療系統。