亞博兩館今明轉暫託中心　接收輕症或無症狀長者及殘疾人士

【有線新聞】亞博館內兩個檢疫中心，提早今明兩日轉為暫託中心。

亞博館9號館及6號館，各提供270個床位，接收輕症或無症狀的確診長者和殘疾人士。兩個館原定周二及周三才轉為暫託中心，現時提早兩日。社署早前宣布被列為密切接觸者的院舍院友，可以留在院舍檢疫，毋須再入住檢疫中心。