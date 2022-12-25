人大常委會周二召開會議　譚耀宗料大機會加入國安法釋法議程

【有線新聞】全國人大常委譚耀宗說，周二召開的常委會，加入國安法釋法議程的機會高。

全國人大常委譚耀宗：「因為特首這樣說，他回港後這樣說，中央很重視他的意見，所以加入去（議程）的機會很高。當然可以只就特首提出的進行釋法，但會否再擴闊些，就要看人大常委會如何考慮。」

李家超早前提請人大就海外律師能否參與國安案件釋法，譚耀宗估計，釋法內容不是太複雜，一次會議就能處理，但他現時還未看到議程。