父子西貢行山失蹤逾一天　深涌灣山邊尋回　父親送院後不治

【有線新聞】一對父子在西貢行山失蹤，搜救人員在深涌灣山邊尋回他們，父親送院後不治。

獲救的61歲男子由飛行服務隊直升機送往東區醫院時昏迷，要接受急救，最終不治。警方接獲他的太太報案，丈夫及有智障的18歲兒子星期六早上離開將軍澳寓所，聲稱去西貢行山，直至深夜仍未回家。據了解警方根據電話記錄鎖定他們最後位置，在馬鞍山郊野公園和西沙公路沿海一帶搜索。