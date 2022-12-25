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25的士團體擬下月申加價　落旗加最少4.5元、跳錶加2毫　業界：補償少客損失
【有線新聞】25個的士團體計劃下月申請的士加價，市區的士落旗加5元、
新界的士加4.5元，之後每次跳錶也加2毫。
的士7月剛加價，上月的士小巴商總會已申請落旗再加，最新多個團體計劃，申請連同跳錶收費一起加。
的士司機黃先生：「加價都不是壞事，不過車租會微升，但真的通脹很厲害。」
的士司機曾先生：「這次申請加價兩年後都未必獲批，現在申請都適合的，上次加價都拖了很久。」
市民胡先生：「當然不接受，因為你現在經濟不好，經濟不好又加價，升斗市民趕時間乘的士怎麼辦？如果你加價，服務態度又會改善呢？」
今次計劃申請加價，由的士商會、的總、推動的士發展聯會等25個團體表決提出。建議市區的士落旗由27元增至32元、加幅5元，之後每次跳錶加2毫；新界的士建議落旗由23.5元增至28元，加幅4.5元，之後跳錶都一樣加2毫。
的士商會主席黃保強：「即使乘客減少，兩毫加幅可以補償少客的損失，司機可以解決到基本生活所需，我們車主亦都有影響的，例如保險費由2萬多元增至4萬多元。這次加價都是想增加司機收入，平衡車主開支，令更多年輕人加入的士行業，改善的士司機服務質素。」
商會打算下月農曆新年前向運輸署遞交加價申請，會提供的士司機薪金及通脹等數據支持加價。
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