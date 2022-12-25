赫爾松再被空襲釀十死、數十傷　澤連斯基：烏克蘭不會等奇蹟而是自行創造

【有線新聞】烏克蘭南部赫爾松市於平安夜再遭新一輪空襲，至少10死、數十傷。烏克蘭指責俄軍肆意殺戮，俄方官員反駁是基輔所為。

大量燃燒彈在南部赫爾松市像煙花屑般落下。自上月烏軍收復這處後，當地周六再受到新一輪空襲。有炮彈碎片落在街上，馬路上留下彈坑，汽車被燒剩支架，商店亦受破壞。

烏克蘭指責俄軍發動空襲，譴責是肆意殺戮。俄方官員反駁是基輔所為，目的將責任轉嫁俄軍。

這日除了是平安夜，亦標誌俄烏戰事踏入第11個月。即使戰事持續，仍無損烏克蘭民眾，慶祝聖誕佳節的心情。在俄控城市馬里烏波爾，工人趕緊裝飾聖誕樹。這棵20米高的聖誕樹是由俄羅斯聖彼得堡運來，馬里烏波爾當局指今年不會舉行任何大型節日慶祝活動。

有民眾到首都基輔地下劇院，觀賞聖誕音樂會。基輔市民：「儘管有戰爭，我們還是想要一些假期、一些快樂，生活還在繼續，所以我們也需要一些正面情緒。」

總統澤連斯基在聖誕講話中，稱自由需要付出高昂代價，烏克蘭不會等待奇蹟，而是由自己去創造。戰爭難免讓人在佳節下感到絕望，但相信所有人都會許願，讓彼此感到快樂，永遠不會覺得缺乏勇氣和堅定。