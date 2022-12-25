返回
按輸入鍵開始搜尋
赫爾松再被空襲釀十死、數十傷　澤連斯基：烏克蘭不會等奇蹟而是自行創造

【有線新聞】烏克蘭南部赫爾松市於平安夜再遭新一輪空襲，至少10死、數十傷。烏克蘭指責俄軍肆意殺戮，俄方官員反駁是基輔所為。

大量燃燒彈在南部赫爾松市像煙花屑般落下。自上月烏軍收復這處後，當地周六再受到新一輪空襲。有炮彈碎片落在街上，馬路上留下彈坑，汽車被燒剩支架，商店亦受破壞。

烏克蘭指責俄軍發動空襲，譴責是肆意殺戮。俄方官員反駁是基輔所為，目的將責任轉嫁俄軍。

這日除了是平安夜，亦標誌俄烏戰事踏入第11個月。即使戰事持續，仍無損烏克蘭民眾，慶祝聖誕佳節的心情。在俄控城市馬里烏波爾，工人趕緊裝飾聖誕樹。這棵20米高的聖誕樹是由俄羅斯聖彼得堡運來，馬里烏波爾當局指今年不會舉行任何大型節日慶祝活動。

有民眾到首都基輔地下劇院，觀賞聖誕音樂會。基輔市民：「儘管有戰爭，我們還是想要一些假期、一些快樂，生活還在繼續，所以我們也需要一些正面情緒。」

總統澤連斯基在聖誕講話中，稱自由需要付出高昂代價，烏克蘭不會等待奇蹟，而是由自己去創造。戰爭難免讓人在佳節下感到絕望，但相信所有人都會許願，讓彼此感到快樂，永遠不會覺得缺乏勇氣和堅定。

上一條影片 25的士團體擬下月申加價　落旗加最少4.5元、跳錶加2毫　業界：補償少客損失
下一條影片 廣東省省運會被指打假波　十六名官員被問責
其他人也在看
一線搜查｜影片瘋傳尖沙咀凍到落雪？原來香港有4次落雪記錄｜附天文台回應
2022年12月19日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離　「紅碼」轉「藍碼」申報教學
2022年11月28日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
一線搜查｜加濕器千萬別裝水喉水　否則噴「毒霧」　吸入後可致肺炎　K Kwong教7大安全貼士
2022年12月20日
一線搜查｜氣溫回升至20°C　為何家中愈坐愈寒？天文台前台長林超英解釋牆壁作怪
2022年12月21日
新冠快測陽性6大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假豁免醫生紙？｜附登記連結
2022年12月19日