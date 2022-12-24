教宗方濟各於梵蒂岡主持聖誕子夜彌撒

【有線新聞】教宗方濟各在梵蒂岡主持聖誕子夜彌撒。

彌撒在聖伯多祿大教堂舉行，全體頌唱聖詩。方濟各講道時，提到世人對財富和權力的渴望，吞噬他們的鄰國，即使經歷了多場戰爭，人的尊嚴和自由仍受到蔑視，並譴責貪婪的消費主義，稱這種人類貪婪，主要受害者往往都是弱者，又告誡世人不要被恐懼所戰勝。子夜彌撒因應疫情，跟前兩年一樣提早舉行，今年約7,000人出席。