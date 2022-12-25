南非運油車爆炸釀死傷

【有線新聞】南非一輛運油車爆炸，至少10死40傷。

爆炸一刻，火球直衝半空，冒出大量黑煙。涉事運油車原定當地周六早上，運送天然氣到博克斯堡一間醫院，駛到距離醫院約100米時，車頂擦撞橋樑，起火爆炸，消防員到場撲救時，運油車再次爆炸，波及消防車等多輛汽車，連帶醫院部分建築，亦受嚴重破壞並倒塌，醫院要暫時關閉，檢查其餘建築的結構安全。