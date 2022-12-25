港鐵：正全力配合政府恢復通關

【有線新聞】港鐵說已經準備好配合政府恢復通關。

羅湖、落馬洲及西九高鐵站2020年初起因疫情關閉，港鐵說期間一直有維修保養，期待恢復服務，正全力配合政府，與相關部門制定方案，培訓人員作好通關準備，確保鐵路服務逐步有序全面連繫兩地。