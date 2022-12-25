解放軍稱東部戰區演習針對美台勾連挑釁 台軍方：突顯破壞區域和平穩定心態、無助國際形象

【有線新聞】解放軍稱，針對美台勾連挑釁進行了演練；台灣軍方則回應指，大陸的做法突顯破壞區域和平穩定的心態，並無助國際形象。

解放軍東部戰區微博公開多張軍演相關圖片，有台灣傳媒指其中一張圖片顯示的是台灣中央山脈，另外還有轟炸機及軍艦的圖片。戰區發言人表示，解放軍周日在台灣周邊海空域，組織各軍兵種聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練，表明是針對當前美台升級勾連挑釁的堅決回應。戰區部隊將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。

美國總統拜登日前簽署包括加強對台售武內容的《國防授權法》，中方警告美方如果一再食言背信、執意妄為、縱容支持台獨，勢必加劇台海緊張局勢，最終必將引火燒身。

台灣軍方回應指大陸的所作所為，突顯以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態，強調台美合作有助印太自由開放與和平穩定，對方的「武嚇」明顯以威懾台灣人民心理為目標，無助北京的國際形象。

台灣軍方有決心、有能力、有信心，捍衛主權及確保台灣安全，並以聯合情報監察偵查手段，全面掌握相關動態；依照「守中線、守領海、守主權」原則，派遣兵力適時適切應對。