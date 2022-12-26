青衣男司機涉藥駕等被捕　據悉同涉另一宗販毒案

【有線新聞】警方在青衣拘捕一人，涉嫌販毒及藥駕。

被捕的28歲男司機，報稱任職地盤工人，鎖上手銬在場協助調查。凌晨4時許，警方在青衣南橋設置路障，截查一架可疑私家車，在車上檢獲20多包懷疑毒品霹靂可卡因。

據了解，司機亦涉及沙田早前另一宗販毒案，他未能通過口腔液測試，帶返警署扣留調查。