警西九龍公路截兩車　兩男涉非法賽車等被捕

【有線新聞】警方拘捕兩人涉嫌非法賽車。

被捕兩名男司機分別30及32歲，凌晨1時許，警車在青葵公路、近貨櫃碼頭對開巡邏時，發現兩架私家車高速往九龍方向行駛，時速約200公里。其後在西九龍快速公路、近西區海底隧道口截停涉案的私家車。

兩名司機涉嫌非法賽車及危險駕駛等被捕，兩架私家車被扣留檢驗。