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稱農曆年前有望通關是「最好消息」 譚耀宗：須關注通關初期人流
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2022年12月26日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】全國人大常委譚耀宗說，農曆新年前有望通關是「最好消息」，進度較預期快，須關注通關初期的人流。
譚耀宗：「人數方面到底要怎麼樣？如果一下子那麼多人等候回去（內地），擠入各個車站也不好辦，擠入各個口岸也不好辦，所以兩邊政府都要想辦法。內地感染的數目都很多，與香港差不多，香港我們（每天確診）都一萬多至兩萬人，即是大家可能不同時期有不同程度感染，所以群體免疫方面慢慢建立屏障。」
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