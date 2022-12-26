【有線新聞】廣州市前巿長黎子流因突發心臟病逝世，享年91歲。

黎子流在1990至1996年間出任廣州巿巿長，任內推動多項改革。順德出生的他有平民巿長之稱，「得就得，唔得就返順德」更是他的粵語金句之一。據報他在本月中旬感染新型肺炎，在周日在家中離世。

另外據廣東官媒報道，廣東省委書記黃坤明、省長王偉中等省級領導在周末兩日，先後探望慰問了多位老同志，名單中包括國家主席習近平母親齊心。