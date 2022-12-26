免檢通關｜跨境巴及鐵路停運三年　業界憂人手短缺難應付手短缺難應付

【有線新聞】政府爭取下月中前落實通關方案，跨境巴士及鐵路亦正做準備，有從業員反映停運三年，一些硬件以及人手配置都急需處理。

停運三年的皇崗過境巴士，有大約十輛停泊於落馬洲轉車站，有些司機位封塵，還有懷疑老鼠糞便。這輛的禁區紙到期，車輛牌照即行車證有續期，客運營業證就過期。看過全個轉車站十輛皇巴，只有兩輛的車輛牌照有效，客運營業證全部過期，所有車的禁區紙已過期兩年以上。

與皇巴隸屬同一間母公司的九巴，都有B1線來往落馬洲和天水圍，工會說部分B1線仍在申請禁區紙，不只硬件，還要補充人手。

汽總九巴分會主任黎兆聰：「是趕急的，公司有些（之前）做跨境巴士司機亦紛紛已經說會投身原本工作，相信會流失數10至100人。通關應用到的不只是B1，還有W1、W2也是九巴，要100人以內。」

九巴說實際要多少人手，須視乎通關後班次要求，一直有招聘確保人手充足，會全力提供足夠服務。

跨境鐵路如果恢復亦要調撥人手，西九高鐵站近期局部開放，有少量站務員駐守，不單高鐵站，羅湖、落馬洲亦正做準備。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強：「十多人過去的，我不敢肯定那邊車長是否夠人，因為封關後他們都分派到其他站，有些辭職了。他們要從其他站抽調，變相我們人手緊張會突顯，並且相信有機會持續惡化。」

港鐵說已做好準備，全力配合政府恢復通關的安排，強調跨境服務暫停期間一直有做好各項維修保養，已制定方案確保跨境鐵路逐步有序開通。