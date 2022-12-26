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西班牙巴士從天橋下墜釀多人死傷
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2022年12月26日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】西班牙西北部一輛巴士行駛時衝出天橋墮河，造成6死2傷。
巴士車身嚴重損毀，救援人員在急流中搜索，周日尋回六具遺體。出事巴士來往盧戈市和維哥市，平安夜駛經天橋時翻側，墜落約40米下的河中，事發時車上有8人。巴士沿途停靠一間監獄，相信部分乘客是探監後回家。63歲司機和一名女乘客受傷送院，司機通過酒精和藥物測試，當局懷疑大雨釀成車禍。
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