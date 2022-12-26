日本北部及東部一帶地區大雪持續

【有線新聞】日本北部及東部一帶地區持續大雪，增至17人死亡、逾90人受傷，當局警告積雪大的地區可能會發生雪崩。

氣象廳指持續近兩星期的大雪，已大大超過平均水平，其中山形縣錄得逾1.7米積雪。當局指雖然降雪高峰已過去，但受冬季氣壓影響，預測山區仍有間歇性大雪，提醒司機注意道路積雪。各地亦有多宗除雪致命意外，當局呼籲民眾切勿獨自除雪，清理屋頂積雪時要繫好安全帶，不要走近簷篷，以防掉落積雪及被冰柱擊中。