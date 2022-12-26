日本抗議中國海警船駛入釣魚島附近海域

【有線新聞】日本指有中國海警船駛入釣魚島附近海域超過三天，已通過外交渠道向中方提出強烈抗議。

海上自衛隊指，兩艘中國海警船上周四駛入釣魚島，即日方稱為尖閣諸島的周邊領海，翌日與另外兩艘海警船交替，總共逗留逾72小時後，周日早上離開，創下逗留時間最長紀錄，期間懷疑跟隨日本漁船移動，日方巡邏船曾發出警告。內閣官房長官松野博一對事件表示非常遺憾、無法接受，表明做好警戒監視工作，堅決應對中方態度。