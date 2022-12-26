莫斯科指控烏克蘭襲擊俄空軍基地

【有線新聞】俄羅斯南部薩拉托夫地區一個空軍基地受襲，至少3人死亡，莫斯科指是烏克蘭出動無人機襲擊。

恩格斯空軍基地凌晨響起空襲警報，之後傳出爆炸聲。國防部稱防空系統成功擊落一架烏克蘭無人機，但有三名軍人被無人機殘骸擊中死亡。該基地距離烏克蘭邊界東北約500公里，是本月第二次受襲，當局聲稱無對居民構成威脅，亦無飛行設備或民用基礎設施受損，但報道指有多架飛機損毀。