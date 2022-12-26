區議會選舉｜下屆選區劃界報告提交限期延至明年6月底　政制局：因應地方行政檢討

【有線新聞】選管會上月沒有按期限提交下屆區議會選區劃界報告，政制及內地事務局稱因應地方行政檢討，行政長官已按條例將限期延至明年6月底，民主派擔心區選可能押後，建制派就認為硬推不是好事。

根據選管會條例，選管會要在上一屆區議會選舉後，36個月內向行政長官提交下屆選區的劃界報告，即今年11月23日前要有報告。期限已過，政制及內地事務局回覆查詢說因應地方行政檢討，行政長官在11月已按條例，將限期延至明年6月底，有民主派區議員批評做法不理想。沙田區議會副主席冼卓嵐︰「最主要未必是我們的部署或其他事，因為不同選舉方法，或者選舉未來有沒有、怎安排也好，我們在地區都會繼續做，反而我們著重的是市民對於區議會選舉，或者是民意代表還有沒有，有消息出來要延到明年年中才可能是限期公布選區劃界，我們擔心他（政府）會否來不及工作，再拖後選舉？」

他說政府之後還要做諮詢選民登記等行政工作，擔心區選有可能推遲，有建制派就認為，政府的安排無可厚非。葵青區議會主席盧婉婷︰「如果你（政府）無充足時間去廣納意見或未想得很周詳，你硬推這東西，未必是市民所求或達不到最後目的，對於有志繼續參選的（議員）可能在部署上有些影響，如果你問我們現屆（議員），大家服務來說，對任何區域也好，大家都會服務。」

至於地區行政檢討的進度，民政及青年事務局回覆說仍在進行，會考慮日後無論任何形式產生的區域組織必須為非政權性的諮詢組織，以符合基本法規定。