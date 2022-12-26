網傳內地多地殯儀館都不勝負荷 專家：「快速達峰」達群體免疫，或致不必要的重症和死亡

【有線新聞】近日內地官方公布的新型肺炎死亡數字，一直處低水平，但網上流傳，多地殯儀館都不勝負荷。有專家指，由於內地準備不足，通過「快速達峰」達致群體免疫，可能會導致不必要的重症和死亡。根據內地官方公布數字，近日由新冠病毒直接導致的死亡個案，一直徘徊在個位數以下。不過在北京、重慶等地，網傳殯儀館已經不勝負荷。每日要火化上百具遺體，死者家屬要輪候多日，重慶江南殯儀館更一度排起四公里長的車龍。「停車場內有很多車，各個告別廳外有很多家屬，親戚朋友在悼念、相互交談。」

美國對外關係委員會全球衛生高級研究員黃嚴忠，日前接受內地傳媒訪問表示，雖然Omicron毒性已大大降低，但由於目前內地老年人得不到足夠的保護，通過「快速達峰」達致群體免疫，會引起不必要的重症和死亡，更可能會導致新的毒株出現。

另一方面，各地民眾缺藥問題仍未緩解。瀋陽有「黃牛」將每瓶65元買回來的止痛藥，以近3000元價格在醫院門口兜售，被警方拘捕。

有官媒早前發布一則名為「不用吃藥的三個中醫退燒方法」教學視頻，當中包括可以透過在耳後和手指上的穴位放血。「對折點最高處為耳尖穴，取一次性採血針，快速點刺，擠出10至15滴血可達到快速退燒的效果。」不過不少網民都對成效罝疑，甚至擔心處理不當，會引致其他感染。

根據中國疾控中心數據，內地周日新增2637宗本地確診，廣東仍有過千宗，北京有340宗，無新增死亡病例。