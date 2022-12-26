免檢通關｜據悉通關事務協調組第二日開會　暫未談及人數配額

【有線新聞】據了解，通關事務協調組第二日開會。

政務司司長陳國基領導、由多個政策局組成的協調組連續第二日在政府總部開會，消息指各部門在會上匯報通關的準備工作，包括各個口岸的狀況，暫未談及人數配額。據悉未來幾日都會繼續開會，表明要爭分奪秒推進通關目標。