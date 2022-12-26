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油麻地駿發花園單位起火 八旬翁送院不治
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2022年12月26日
港聞
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【有線新聞】油麻地駿發花園一個單位火警，一死一傷。
85歲老翁救出時昏迷，送往醫院搶救後不治，女戶主亦吸入濃煙不適送院。
下午五時許，駿發花園五座16樓一個單位起火，消防開一條喉及派一隊煙帽隊灌救，約半小時將火救熄，幾十名居民疏散落樓，消防正調查火警起因。
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