油麻地駿發花園單位起火　八旬翁送院不治

【有線新聞】油麻地駿發花園一個單位火警，一死一傷。

85歲老翁救出時昏迷，送往醫院搶救後不治，女戶主亦吸入濃煙不適送院。

下午五時許，駿發花園五座16樓一個單位起火，消防開一條喉及派一隊煙帽隊灌救，約半小時將火救熄，幾十名居民疏散落樓，消防正調查火警起因。