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五間康文署體育館將暫停開放 社署稱正籌備用作暫託中心
i-Cable
2022年12月26日
港聞
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【有線新聞】多五間康文署體育館將暫停開放，社署說正籌備用作暫託中心。
蒲崗村道體育館及調景嶺體育館星期三起暫停開放，青衣西南、北葵涌及屯門蝴蝶灣體育館就在星期四起停開至另行通知，至於中山紀念公園體育館早前已公布星期五停開。社署將籌備設立暫託中心，已租用的市民可到分區康樂事務辦事處辦理退款。
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