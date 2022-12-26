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短道速滑香港盃 朱定文在精英組500米奪冠
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2022年12月26日
體育
新聞資訊
【有線新聞】短道速滑香港盃，朱定文在精英組500米勝出。
決賽四位選手。焦點是內檔的北京冬奧港隊代表朱定文，起步迅速，搶上頭位。
賽事在愉景灣溜冰場舉行。由於多位參賽者確診，男女混合精英A、B組合併進行。
500米鬥4個半圈，朱定文一直保持優勢，結果由頭帶到尾，首先過終點、得冠軍。林靜欣和陳加樂分別得第2、第3。
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