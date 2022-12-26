短道速滑香港盃　朱定文在精英組500米奪冠

【有線新聞】短道速滑香港盃，朱定文在精英組500米勝出。

決賽四位選手。焦點是內檔的北京冬奧港隊代表朱定文，起步迅速，搶上頭位。

賽事在愉景灣溜冰場舉行。由於多位參賽者確診，男女混合精英A、B組合併進行。

500米鬥4個半圈，朱定文一直保持優勢，結果由頭帶到尾，首先過終點、得冠軍。林靜欣和陳加樂分別得第2、第3。