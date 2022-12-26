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海關西九高鐵口岸演練 為通關準備
i-Cable
2022年12月26日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】海關在西九高鐵口岸演練，為通關作準備。
海關在社交平台發布相片，有人員檢查清關設施及防疫裝備等。海關說各口岸管制站已做好準備，迎接全面通關復常。
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