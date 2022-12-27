黎智英案｜譚耀宗未透露釋法有否納人大常委會議議程　稱「無可奉告」

【有線新聞】全國人大常委會正在北京開會，會議有否港區國安法釋法議程，

常委譚耀宗說「無可奉告」，列席的基本法委員會副主任譚惠珠說，若今次會議處理到釋法問題有好處，讓黎智英案的控辯雙方多些時間準備。

全國人大常委會一連四日在北京開會，會議公告未有提及會否討論解釋港區國安法，人大常委譚耀宗說不便透露，全國人大常委譚耀宗：「No Comment，中文即是無可奉告。」

列席的基本法委員會副主任譚惠珠說，不回應釋法是否有放入議程，只說如果釋法，今次會議能處理較好，基本法委員會副主任譚惠珠：「作為法律人士，我覺得如果可以早日處理到這問題，對控辯雙方備案很大幫助，常委會通常兩個月開一次會，如果能夠今次有機會做得到解決這個問題，可以讓控辯雙方多兩個月時間備案，這是有好處。」

她不評論釋法範圍會否比行政長官提請的闊，而香港本地法律是否要修改，需視乎釋法內容。

對於譚耀宗說過國安法立法後可能有「執法檢查」，譚惠珠說今次不是，譚惠珠：「這次不是執法檢查，國安法目前來說是不需要做執法檢查，因為很多案件未判、亦未去到終審庭，基本法已實行25年亦未做過執法檢查，如果產生問題都解決到。」

今次會議亦會審議《立法法》、《野生動物保護法》及《反間諜法》，亦會審議多部法律的修正草案、第十四屆全國人大第一次會議、決定草案的議案等。