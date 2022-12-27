內地下月8日起取消入境隔離　專家：調整防控非放任不管

【有線新聞】內地宣布下月8日起，感染者不再實行隔離措施，外地入境只需持48小時核酸陰性證明，入境後亦毋須檢測和隔離。國家衛健委專家梁萬年強調，防控措施改變不等於放任不管，會保障調整平穩過渡。

國家衛健委周一晚宣布，明年1月8日起將新冠病毒感染由「乙類傳染病、甲類管理」，改列為「乙類傳染病、乙類管理」，對感染者不再實行隔離措施，不再判定密切接觸者，不再劃定高、低風險區；對感染者實施分級分類收治，並適時調整醫療保障政策，檢測策略調整為「願檢盡檢」；調整疫情發布頻率和內容，不再對入境人員和貨物，採取檢疫傳染病管理措施。

入境中國的人，只要48小時前做核酸檢測，毋須申請健康碼，陰性可入境，如陽性便要等候轉陰；取消入境後全員檢測隔離的做法，健康申報正常且在海關口岸常規檢疫沒有異常，便可放行進入；對復工復產、商務、留學、探親、團聚等外籍人士，提供入境簽證便利，並逐步恢復水路、陸路、口岸客運出入境。

對於改為「乙類乙管」，國家衛健委專家梁萬年指，由於內地初期對此種疾病，包括病毒特性、流行病學特徵和對健康的危害等因素了解不多，加上民眾不完全具備有效抵抗力，實施「乙類甲管」的做法合理，如今調整管控亦屬科學有序：「它不是說完全放開不管，那麼它調整的目的是為了更精準、更科學地來防控疫情，更有效的來利用我們相關的資源，來平衡疫情防控和社會經濟的發展。」

梁萬年又稱，措施調整初期可能會增加感染個案，當局會積極應對保障平穩過渡；從目前國內情況來看，有些省市已經或正在度過第一波大規模疫情最高峰的衝擊，但並未出現大規模重症死亡。