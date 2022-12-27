免檢通關｜1.8起內地改入境核酸要求　林哲玄：通關後應統一做法便民

【有線新聞】下月8日起入境內地只要過關前48小時核酸檢測陰性，之後不用再做；而由內地來港目前仍要求第二天要做核酸，醫療衞生界議員林哲玄認為，兩地正常通關後應該統一做法。

醫療衞生界議員林哲玄：「要求有所分別的話，可能會產生混亂，尤其關口同事會覺得比較複雜，最好就一致。總之你回內地、出來，過境前48小時內做了核酸，都是比較簡單、便利市民的做法。