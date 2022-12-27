確診高企、急症室逼滿人　指定診所一額難求　患者嘆難預約：要四日後先見到醫生

【有線新聞】新型肺炎確診持續高企，四天長假期，急症室都逼滿人，有患者想預約指定診所或遙距診症，發現預約爆滿，即使屬高危的長者，都要等幾日才看到醫生。

林小姐：「我家中有點成藥和感冒藥，所以無法預約指定診所，暫時都不太擔心。」打齊三針的林小姐，與同住的60多歲媽媽周日做快測發現一同中招，有喉嚨痛及流鼻水等病徵，亦都失去味覺和嗅覺。她說幸好早有準備一些感冒藥，因為預約看醫生並非易事，林小姐：「我幫媽媽成功一次過預約到指定診所和遙距診症都預約到，但要四日後，星期三才可以見醫生。我不是長者，根本約不到，試了幾次都約不到。有一點無奈，幸好病情不算嚴重，如果家中沒有藥，真的很辛苦，我打算叫救護車。」

我們嘗試在醫管局應用程式預約指定診所及遙距診症，均顯示今、明兩日都爆滿，有成功預約指定診所的市民說，約了數天才能有名額看醫生，林女士：「我媽媽就是去私家求診，她要等數天，只有到私家，長者90歲、不能等，我還可以等數天，90歲不可以，很辛苦。」

陳女士：「還叫我，不用了，你服食必理痛，到沒事就取消個藍碼（紅碼）。」

即使想買成藥都不容易，藥房負責人說，分品牌的止痛退熱產品斷貨，港九藥房總商會副理事長張德榮：「假期影響了運輸的運作，平時可能以往一星期有3天供貨，變成2天，甚至1天，何時有大量供貨來港，暫時我們未有消息，我們希望聖誕假期過後，供應會正常一些。」

張德榮說，坊間含有撲熱息痛的產品仍有很多，呼籲市民毋須追捧某個品牌。