免檢通關｜譚耀宗：初期設配額可保運作順暢　實際安排待兩地商討

【有線新聞】全國人大常委譚耀宗說與內地恢復正常通關初期，設立配額可以確保口岸運作暢順，實際安排留待兩地政府商討。

全國人大常委譚耀宗表示：「所謂配額的安排，主要是擔心（通關）初期時會造成很多擠塞在出入境（口岸），我想大家都不想屆時可能會有安全問題，大家又辛苦，等幾個小時都無法過關，這個我想出入境部門要考慮。1月8日入境（內地）時，有沒有其他安排，這個要等出入境部門有甚麼公布。」