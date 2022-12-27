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免檢通關｜譚耀宗：初期設配額可保運作順暢 實際安排待兩地商討
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2022年12月27日
港聞
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【有線新聞】全國人大常委譚耀宗說與內地恢復正常通關初期，設立配額可以確保口岸運作暢順，實際安排留待兩地政府商討。
全國人大常委譚耀宗表示：「所謂配額的安排，主要是擔心（通關）初期時會造成很多擠塞在出入境（口岸），我想大家都不想屆時可能會有安全問題，大家又辛苦，等幾個小時都無法過關，這個我想出入境部門要考慮。1月8日入境（內地）時，有沒有其他安排，這個要等出入境部門有甚麼公布。」
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