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日本：中國內地入境旅客周五起需檢測
日本：中國內地入境旅客周五起需檢測
【有線新聞】日本宣布，周五起來自中國內地的旅客入境時需進行檢測。
首相岸田文雄稱因應中國疫情擴散，決定本月30日凌晨起，來自中國內地或過去7天內曾到訪當地的旅客，在機場入境時需做檢測，若呈陽性原則上需隔離七天，同時將限制航空公司增加往來中國的航班。《讀賣新聞》報道，來往中國內地、香港和澳門的航班，只能使用成田、羽田、關西和中部機場。
日本今年十月重開邊境，僅要求入境旅客出示疫苗接種紀錄，或出發前陰性檢測證明。
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