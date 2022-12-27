牛頭角六旬婦涉逾期居留10年被捕　兒子報警舉報

【有線新聞】牛頭角一名男子，舉報母親涉嫌逾期居留十年。

警方拘捕一名60多歲女子，帶上警車送返警署調查。現場是牛頭角下邨貴亮樓，警方下午一時許接獲一名男子報案，稱母親持雙程證來港，逾期居留十年，案件暫列求警協助處理。