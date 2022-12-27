美國風雪下航空交通受阻擾亂民眾出行計劃

【有線新聞】美國暴風雪持續，至少60人死亡，接近一半來自紐約州。惡劣天氣亦令航空交通癱瘓，其中西南航空單日取消逾七成班次，運輸部介入調查。

暴風雪吹襲下，紐約州的水牛城，成為其中一個重災區。車輛幾乎被積雪覆蓋，當地自上周五降雪以來，累積雪量逾1.2米，死亡數字一夜急升。部分人在雪堆和車上被發現死於心臟病，或者剷雪時出意外。

紐約州州長霍楚爾形容，這場暴風雪是一生人中最嚴重的天災，已部署數百名國民警衛隊，協助救援工作。

美國這場「炸彈氣旋」由西部橫掃東部，航空交通癱瘓。適逢聖誕假期出遊旺季，大批旅客滯留機場。

西南航空乘客薩利姆說：「聖誕節被搞垮了，這是有史以​​來最差的聖誕節，我沒想到會是這樣的。數千人被濟留、航班取消，工作人員不知發生何事。每次問他們發生甚麼事，他們只會說 『 不知道 』。 」

西南航空乘客卡森說：「今日發生甚麼事呀? 我們的兒子親切地送我們下車，我們以為可以乘飛機返回鳳凰城，然後一切都被取消了。我們不是很開心，我猜我們要睡地板了。」

全國數以千計航班取消或延誤，其中西南航空，周一就有逾2800班機取消，佔當天預定班次的七成。預料航班混亂的情況，可能持續至新年假期。 西南航空發聲明致歉，解釋航班是受極端冬季天氣影響。隨著天氣好轉，航班情況亦會改善。