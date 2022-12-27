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本港新增18,626宗確診 多53人死
i-Cable
2022年12月27日
港聞
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【有線新聞】本港確診連續兩日回落。
最新單日確診18,626宗，本地感染佔17,636宗，其餘為輸入個案，多53人死亡。有53間安老及殘疾院舍，共94名院友及員工確診。
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