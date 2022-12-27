免檢通關｜相隔兩年半終與內地妻子團聚　港人感興奮：希望拿頭位立即上去

【有線新聞】疫情近三年，很多中港家庭長期分隔，有人計劃內地一通關就北上跟家人團聚。有立法會議員亦預期通關初期，北上的需求較大，每日可能達十萬人過關，促請政府做好準備。

張先生：「心情當然興奮，因為終於可以放下心頭大石。」令到張先生心情如此興奮，是終於通關在望，可以跟內地的太太團聚。

張先生：「以往看似很容易做到的事，經過這幾年，很多人都認為原來很多東西都不是理所當然。聽到這個消息後，希望可以拿到頭位，立即上去見太太，所以特別開心。」

疫情持續近三年，二人最長兩年半沒有見面，只能透過視像通話維持關係。

張先生：「始終兩年來有很多問題，例如她有不適、家人有事需要幫忙或其他事，我有一種未能幫助的無力感，很想在她身旁照顧她，定時都會問候她：『退燒了沒有？你有沒有吃藥？藥物是否足夠？』」張先生計劃農曆年到深圳與太太一起過年。

有立法會議員相信通關初期會有很多家庭為團聚北上。

選委會界別(工聯會)黃國：「起碼每日有兩至三萬人，這是一個基本數字，因為你見到健康驛站有很多人申請，過年時數字會更加多，如果真的每天是十萬、八萬，我認為都是可以看到的。」他促請政府做好通關準備，確保口岸運作暢順。