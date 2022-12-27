免檢通關｜深圳健康驛站預約系統1月8日起停止服務　港府：盡快制訂穩妥通關方案

【有線新聞】通關事務協調組繼續開會，至今特區政府未有新公布，只說會盡快制訂穩妥通關方案，務求下月中前落實；而深圳健康驛站系統，宣布即將停止服務。

深圳健康驛站的公告說，因應國務院公布1月8日起不再隔離入境旅客，預約檢疫酒店的系統會在同日凌晨零時起停止服務。消息一出後，驛站名額不再「爭崩頭」，星期三起每日都有剩餘名額，報名只有幾百人。至於香港入境內地的流程，暫時未有詳細方案，政府回覆傳媒查詢說，會考慮國家衛健委的最新公布，盡快制訂穩妥的通關方案，相信在中央支持和關心下，很快可以與內地逐步、有序、全面通關，與內地相關單位達成共識後，會提交中央審批，務求下月中前落實。全國人大常委譚耀宗相信，兩地會考慮通關初期限制每日過關人數。

全國人大常委譚耀宗：「所謂配額的安排，主要是擔心（通關）初期時，會造成很多擠塞在出入境（口岸），我想大家可能都不想，屆時可能會有安全問題，大家又辛苦，等幾個小時都無法過關，這個我想出入境部門要考慮。」

有議員說內地不斷發放通關信息，特區政府應盡早公布通關細節。

選委會界別江玉歡：「既然國家都能夠關懷人民至上，將回復社會和經濟放在首位，我也希望特區政府能夠摒除他們的憂慮，比較有勇氣帶領香港市民走出疫症，回復社交、日常經濟。」

她說隨着內地放寬防疫限制，疫情不再是緊急事態，香港應盡快取消599章下的限聚令、口罩令，以及疫苗通行證等。