黎智英案｜全國人大常委一連四日會議　聽取港區國安法釋法議案

【有線新聞】全國人大常委會聽取港區國安法釋法議案的說明。行政長官李家超感謝中央接納他提請釋法的建議；出席會議的人大常委譚耀宗不透露釋法範圍。

全國人大常委會開會，委員長栗戰書主持會議。除原有議程外，會上聽取了港澳辦主任夏寶龍受國務院委託，關於提請解釋港區國安法有關條款的議案說明。身兼維護國家安全委員會主席的行政長官李家超，歡迎並感謝中央接納他的建議，提請釋法議案，並納入全國人大常委會議程，他會熱切注意審議結果。

與會的人大常委譚耀宗不回應會上有否討論釋法範圍，以及能否一次會議解決。全國人大常委譚耀宗：「No Comment、無可奉告。」

列席的基本法委員會副主任譚惠珠說，今次會議能處理釋法問題較好，她續指：「作為法律人士，我覺得如可早日處理這問題，對控辯雙方備案很大幫助。常委會通常兩個月開一次會，如果今次有機會做到解決這問題，可讓控辯雙方多兩個月時間備案，這有好處。」她不評論釋法範圍會否比行政長官提請的闊，而香港本地法律是否要修改，視乎釋法內容。

今次會議還審議《立法法》、《野生動物保護法》及《反間諜法》，以及多部法律的修正草案等。