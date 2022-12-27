日本僅開四機場予中港澳出發旅客　國泰：明午提供進一步資訊

【有線新聞】日本宣布周五起來自中國內地的旅客，入境要做檢測，來往中國內地、香港、澳門的航班只能使用成田、羽田等4個機場。

有本港航空公司稱正作評估，會盡快公布受影響航班的安排，國泰則指明日下午會提供進一步資訊 。