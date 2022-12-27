i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
日本僅開四機場予中港澳出發旅客 國泰：明午提供進一步資訊
i-Cable
2022年12月27日
港聞
新聞資訊
首頁新聞
【有線新聞】日本宣布周五起來自中國內地的旅客，入境要做檢測，來往中國內地、香港、澳門的航班只能使用成田、羽田等4個機場。
有本港航空公司稱正作評估，會盡快公布受影響航班的安排，國泰則指明日下午會提供進一步資訊 。
上一條影片
黎智英案｜全國人大常委一連四日會議 聽取港區國安法釋法議案
下一條影片
免檢通關｜旅遊業界重新招聘人手 籌備行程及跨境交通
其他人也在看
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
一線搜查｜影片瘋傳尖沙咀凍到落雪？原來香港有4次落雪記錄｜附天文台回應
生活
有線生活
2022年12月19日
一線搜查｜加濕器千萬別裝水喉水 否則噴「毒霧」 吸入後可致肺炎 K Kwong教7大安全貼士
生活
有線生活
2022年12月20日
父子西貢行山失蹤逾一天 深涌灣山邊尋回 父親送院後不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月25日
新冠快測陽性6大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假豁免醫生紙？｜附登記連結
生活
有線生活
2022年12月19日
其他人也在看
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
一線搜查｜影片瘋傳尖沙咀凍到落雪？原來香港有4次落雪記錄｜附天文台回應
生活
有線生活
2022年12月19日
一線搜查｜加濕器千萬別裝水喉水 否則噴「毒霧」 吸入後可致肺炎 K Kwong教7大安全貼士
生活
有線生活
2022年12月20日
父子西貢行山失蹤逾一天 深涌灣山邊尋回 父親送院後不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月25日
新冠快測陽性6大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假豁免醫生紙？｜附登記連結
生活
有線生活
2022年12月19日