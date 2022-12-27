旺角私家車剷上行人路釀四傷　司機涉危險駕駛被捕

【有線新聞】旺角有私家車剷上行人路，四名途人受傷，司機涉嫌危險駕駛被捕。

私家車車頭損毀，路邊欄杆被撞爛。下午三時許，私家車沿界限街行駛，在大坑東道對開快線懷疑失控剷上行人路，撞到四名途人，包括一名嬰兒及兩名長者，救護員將他們送院。33歲司機涉嫌危險駕駛被捕。