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高拔陞料長假後首個工作日 急症室求診高峰或更顯著
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2022年12月27日
港聞
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【有線新聞】醫管局行政總裁高拔陞預計，明天即長假期後首個工作天，急症室求診高峰或更為顯著。
高拔陞到聯合醫院、伊利沙伯醫院探望急症室及內科病房醫護人員，說公立醫院面對新型肺炎及冬季服務高峰期雙重挑戰，預計急症室求診人數和內科病床使用率會持續高企；加上本周持續低溫，醫院服務需求進一步增加，輪候時間可能較長，懇請市民體諒並耐心等候；呼籲病情較輕的人到普通科門診或私家醫生求診。
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