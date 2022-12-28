日本限港澳航班四機場升降　約三成旅客取消行程　航空公司派「吉機」接回港人

【有線新聞】日本星期五起限制內地及港澳只可使用東京、大阪和名古屋四個機場，行政長官李家超對限制感到失望，去信日本要求撤回，有航空公司計劃安排「吉機」接載可能滯留的人返港。

機場往日本的旅客如常出發，部分去札幌的旅客擔心回程未知能否直接由札幌機場回港，只能邊玩邊打算，潘先生：「最後一天沒有行程了，一早要去機場轉內陸機去東京。擔心的，始終有兩個小朋友，又不知當地環境如何，始終那麼多年沒去過。」

黃小姐：「惟有等消息，沒辦法，以及一會兒問問有否更多消息，因為我們可能都很遲，5號才回來，前面的人們都未處理好只有等。（心情如何？）沒辦法照去，玩樂後再算。」

不只札幌機場不准香港航班升降，福岡、那霸都不能使用，星期五起只准用東京、大阪和名古屋四個機場。除了限制用機場，若旅客去日本前7日到過內地，入境時要檢測，染疫要隔離7日。

旅遊業議會說有三成旅客取消行程，涉及200人，估計一星期有逾千人受影響。旅遊業議會總幹事楊淑芬：「本身航空公司運力有限，特別是大時大節，忽然從哪裏找那麼多機位經東京、大阪回來都有難處，我亦相信旅客假期有限，會否滯留當地不能回來呢？種種考慮之下很多旅客選擇取消。」

行政長官李家超：「我們對有關安排感到失望，因為我們覺得香港市民和香港航班是應該獲准使用不只這4個機場的，我們亦都接觸駐港總領事表達意見，除此以外，我們在東京的經貿辦亦在協助有需要的港人。」

香港航空12月30日起安排9班「吉機」，接載北海道及沖繩乘客返港，並且暫時取消每日一班去北海道和沖繩的航班，受影響乘客可全額退款。

因應日本政府不容許內地及港澳航機加班，全日空取消9班，下月17日至31日，香港去東京成田的航班；樂桃航空取消下月20日至2月1日，香港至大阪的航班。