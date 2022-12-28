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金正恩提出增強自衛國防力量新目標
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2022年12月28日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】北韓領袖金正恩提出增強自衛國防力量新目標。
朝中社報道，金正恩周二出席勞動黨中央委員會第二天全體會議，提出明年需要強力推進的自衛國防力量新目標，但報道無交代具體內容。他亦於會上分析和評估朝鮮半島新挑戰和國際形勢，明確指出在當前形勢下，北韓為維護國家權益，要徹底堅持對外工作原則和對敵鬥爭方向。
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