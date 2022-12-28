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特首政策組｜港府：組長月薪約30萬 另設三位副組長 按需要委委特邀顧問
i-Cable
2022年12月28日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】特首政策組成立，政府發言人說除組長黃元山外，還會設三位副組長和數名助理組長，並按需要委任特邀顧問。
發言人說政策組會沿用創新辦資源，編制與過去的中央政策組相若，約有40多名員工，組長為首長級薪級第8點，即月薪約30萬元。政策組會參考中策組經驗，按需要委任不同界別的社會人士為特邀顧問。另外，行政長官亦會設立顧問團，邀請來自不同領域的社會翹楚及有廣泛脈絡人士參與，特首政策組會協助籌組。
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