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海關破運動鞋藏毒案　檢約2,600萬元可卡因　物流倉女負責人被捕
【有線新聞】海關偵破運動鞋藏毒案，檢獲市值約2600萬元懷疑可卡因，拘捕物流倉負責人。
這批懷疑可卡因約重31公斤，經過真空處理藏在鞋籠內。海關表示，上月底一個馬來西亞到港的貨櫃，入面四十箱報稱個人物品，經X光檢查有十四箱運動鞋藏有懷疑可卡因。調查後在葵涌拘捕44歲物流倉女負責人。
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