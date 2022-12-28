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李家超、盧寵茂下午見記者　據悉取消多項社交距離措施
李家超、盧寵茂下午見記者　據悉取消多項社交距離措施
【有線新聞】行政長官李家超與醫務衞生局局長盧寵茂下午見記者，據了解會宣布取消多項社交距離措施，包括密切接觸者檢疫規定，口罩令就維持。
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